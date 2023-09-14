شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة خطوط المترو بالقاهرة الكبرى بعد انتهاء الخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت وزارة النقل من نهو الأعمال بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، والتي تضم 11 محطة، مقرر افتتاح 6 محطات منها أكتوبر القادم، فى التفريعة التي تبدأ من محطة الكيت كات حتى محور روض الفرج مرورا بمحطات السودان وإمبابة والقومية والبوهى والطريق الدائرى وتنتهى عند محور روض الفرج، وسيتم افتتاح 5 محطات بالتفريعة الأخرى بداية العام القادم لتضم محطات التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ثم تنتهى عند جامعة القاهرة.

وتظهر خريطة خطوط المترو التى تعمل حاليا في محافظات القاهرة الكبرى، نقاط الربط بين الخطوط الثلاثة، حيث يلتقى الخط الثالث بالخط الثانى في محطة العتبة ومحطة جامعة القاهرة، ويلتقى بالخط الأول فى محطة جمال عبد الناصر، كما يلتقى الخط الثانى بالخط الأول فى محطة الشهداء ومحطة السادات.



خريطة مترو الانفاق فى القاهرة الكبرى





محطات الخط الثالث للمترو:- عدلي منصور.

- الهايكستب.

- عمر بن الخطاب.

- قباء.

- هشام بركات.

- النزهة.

- نادي الشمس.

- ألف مسكن.

- ميدان هيليوبليس.

- هارون.

- الأهرام.

- كلية البنات.

- استاد القاهرة.

- المعرض.

- العباسية.

- عبده باشا.

- الجيش.

- باب الشعرية.

- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو.

- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

- ماسبيرو.

- صفاء حجازى .

- الكيت كات.





محطات تعمل في أكتوبر:- السودان.

- إمبابة.

- البوهى .

- القومية العربية.

- الطريق الدائري.

- محور روض الفرج.





محطات تعمل بداية سنة 2024 :- التوفيقية.

- وادي النيل.

- جامعة الدول العربية .

- بولاق الدكرور.

- جامعة القاهرة - تبادلية مع الخط الثانى.





محطات الخط الثانى للمترو:1 المنيب

2 ساقية مكي

3 أم المصريين

4 الجيزة

5 فيصل

6 جامعة القاهرة – تبادلية مع الخط الثالث

7 البحوث

8 الدقي

9 الأوبرا

10 السادات – محطة تبادلية مع الخط الأول

11 محمد نجيب

12 العتبة – تبادلية مع الخط الثالث

13 الشهداء – تبادلية مع الخط الثاني

14 مسرة

15 روض الفرج

16 سانتا تريزا

17 الخلفاوي

18 المظلات

19 كلية الزراعة

20 شبرا الخيمة





محطات الخط الأول للمترو:1 حلوان

2 عين حلوان

3 جامعة حلوان

4 وادي حوف

5 حدائق حلوان

6 المعصرة

7 طرة الأسمنت

8 كوتسيكا

9 طرة البلد

10 ثكنات المعادي

11 المعادي

12 حدائق المعادي

13 دار السلام

14 الزهراء

15 مار جرجس

16 الملك الصالح

17 السيدة زينب

18 سعد زغلول

19 السادات – تبادلية مع الخط الثانى للمترو - ميدان التحرير

20 ناصر – تبادلية مع الخط الثالث للمترو

21 عرابي

22 الشهداء - تبادلية مع الخط الثانى – ميدان رمسيس

23 غمرة

24 الدمرداش

25 منشية الصدر

26 كوبري القبة

27 حمامات القبة

28 سراي القبة

29 حدائق الزيتون

30 حلمية الزيتون

31 المطرية

32 عين شمس

33 عزبة النخل

34 المرج

35 المرج الجديدة