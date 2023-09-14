"جارتنا بتصور نفسها وتبعت لجوزي".. كيف تخلص صاحب كافية من زوجته بعد اكتشافها خيانته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

خيانة زوجية كتبت الفصل الأخير في علاقة صاحب كافية وزوجته في منطقة النزهة، حيث أقبل الزوج على التخلص من شريكة حياته بعد اكتشافها خيانته.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة في فبراير من عام 2022، بعد بلاغ من شقيق الضحية.

بداية الجريمة كانت في فبراير 2022 حينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "ح. م" 43 سنة- صاحب كافية، بتهمة قتل زوجته بعد مشاجرة بينهما، إثر بلاغ من شقيق المجني عليه.

كشفت شقيق الضحية أنهما تزوجا بعد قصة حب، ودام زواجهما 18 عامًا دون إنجاب أطفال، لكن في الأشهر الأخيرة قبل الحادث، زادت المشاجرات بينهما.

وقال الشاهد إن شقيقته "ر" اكتشفت خيانة زوجها مع جارته "كانت بتبعتله صور مخلة"، وأختي راقبته واكتشفت علاقتهما.

وقبل الحادث بيوم نشبت مشاجرة بين الزوج وشريكة حياته، فاستغاثت بشقيقها الذي طلب إليها حزم حقائبها والقدوم لمنزله، فأخبرته بأنها ستذهب لشقيقتهما، لكن بمرور ساعات أغلق هاتفها ولم ترد عليه.

هرول الشاب إلى منزل شقيقته، فقابل زوجها على كافيه يملكه أسفل العقار محل سكنه "قالي خد المفتاح شوف أختك وأنا جاي"، قال شقيق المجني عليها إنه شاهد أخته غارقة في دمائها بالمطبخ فاستغاث بالجيران الذين أبلغوا الشرطة.

بدورها أظهرت مناظرة الطب الشرعي لجثة المجني عليها أنها تعرضت للذبح بالإضافة لنحو 6 طعنات في البطن والصدر بسكين ومطواة عثرا عليهما بحوزة المتهم.

لم تتأخر قوات الأمن حتى ألقت القبض على المتهم بعدما ثبت أنه وراء مقتل زوجته، وبتضييق الخناق عليه -عقب ضبطه- اعتراف بتفاصيل جريمة القتل، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وأوائل عام 2023 أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، ونسبت إليه تهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار وحيازة سلاحين أبيضين (سكين ومطواة) وتعاطي مخدر الحشيش.

وفي سبتمبر الجاري، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على الفصل الأول في محاكمة صاحب كافيه قتل زوجته بالنزهة، بأن قضت بمعاقبته بالإعدام شنقًا.