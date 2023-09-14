ضبط مدرس بالقاهرة لاتهامه بتزوير وترويج مستندات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدرس؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات الرسمية وترويجها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، أفادت قيام (مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بممارسة أعمال التزوير بالمستندات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة والتي تتطلب مستندات ثبوتية لاعتمادها وكذا كافة أنواع الشهادات الأخرى بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على 2 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين"- 2 أكلاشيه- مجموعة كبيرة من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - مبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه العديد من وقائع التزوير مستخدماً الأختام والأكليشيهات المضبوطة والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.