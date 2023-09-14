"حاول يسرقني قتلته".. اعترافات المتهم بقتل أجنبي في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تباشر النيابة المختصة، التحقيق مع أطراف مشاجرة بدائرة قسم شرطة منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة.

وقال متهمين يحملون جنسية أجنبية أنهما حاولا سرقة المتهم مع صديقهم الثالث لكنه قتل بالأخير.

وأضاف المتهمان أنهما حاولا سرقة الهاتف المحمول الخاص بالطرف الثاني وكان بحوزة صديقهم الثالث سكين إلا أن المتهم استخلصه وقتله بالسلاح الذي كان يحمله بيده وتعدى عليه بالضرب، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وقال الطرف الثاني إن المتهمين حاولوا سرقته وأحدهم هدده بسلاح أبيض فاختطف منه السلاح وتعدى عليه به وأنهى حياته.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.