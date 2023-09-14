شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية فرنسا: مستعدون لدعم مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود رغبة مشتركة لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا، موضحا ان العلاقة الاقتصادية مميزة وحجم الاستثمارات الفرنسية كبير، مشيرا إلى أن اجتماع باريس منذ أشهر تناول قضية الخروج من الأزمة الاقتصادية ومنها تخفيف الديون واصلاح عمل المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن فرنسا تستطيع أن تحفز هذا الامر من خلال دعمها لمصر في المؤسسات الدولية وعضويتها في الاتحاد الاوروبي، لافتا إلى أن الحوار سيبقى قائم بين القاهرة وباريس خلال الفترة المقبلة لبحث سبل تطوير العلاقة بين البلدين.

فيما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري إن فرنسا مستعدة لدعم مصر في حوارها في المؤسسات الدولية ومرافقتها في ذلك لحل الازمة الاقتصاية ، موضحة أن بلادها على استعداد على الحوار حول موضوع الديون ، لافتة إلى أن فرنسا مستعدة لزيادة الاستثمار في البلاد.