شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتقديم التسهيلات لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس على الفور لحين استكمال الأوراق اللازمة حرصًا على مستقبلهم الدراسى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من ليبيا نتيجة تضررهم من الإعصار.

وبدوره أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم ، أنه تم عمل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص الأوراق المتوفرة وسيتم تسكين الطلاب بالمدارس على الفور لحين استيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة.

وكان محافظ القاهرة عقد اليوم اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد ، شهد اللقاء المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الإجتماع حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.