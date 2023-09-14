شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: نصف مليون مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية لمركز صحة مصر، ووحدة طب أسرة الأمل، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت الجولة، تفقد مركز صحة مصر، وغرف الإسعافات الأولية بالمركز، والعيادات المختلفة من عيادات طب الأسرة، والباطنة، والأسنان، والأطفال، وغرف الأشعة والمعمل والصيدلية، إضافة إلى مراجعة منظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتسجيل المنتفعين بالمركز، واستطلاع آراء المرضى، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات لمركز صحة مصر بنسبة 100%.

وأشار السبكي، إلى أن مركز صحة مصر يقدم الخدمات والرعاية الصحية لـ 52 ألف مواطن، والانتهاء من تسجيل 18,922 ألف ملف فردي بالمركز، بواقع 5650 ألف ملف عائلي، وإجراء الفحص الطبي الشامل لـ 2900 مواطن، إضافة إلى تقديم المركز 31,4 ألف خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن.

وتابع الجولة، بتفقد وحدة طب أسرة الأمل، وغرف الإسعافات الأولية بالوحدة، وغرف الملفات، والعيادات المختلفة بها، إضافة إلى الاطمئنان على الالتزام ببرامج التدريب التأهيلية والتخصصية لمقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وأنظمة التشغيل الإلكترونية، واستطلاع آراء المرضى حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية للتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس.

وأعلن السبكى الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات لوحدة طب أسرة الأمل بنسبة 100%، لافتًا إلى أن الوحدة تخدم 24,5 ألف مواطن، والانتهاء من تسجيل 17,8 ألف ملف فردي، بواقع 4,4 ألف ملف عائلي، وإجراء الفحص الطبي الشامل لـ 2,6 ألف مواطن مسجل بالمنظومة، إلى جانب تقديم الوحدة 22,7 ألف خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وانتهاء تجهيز وتشغيل وتقديم الخدمات بـ 26 مركز ووحدة طب أسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس، لافتًا إلى الانتهاء من استلام ونقل الأصول لـ 25 مركز ووحدة طب أسرة من الجهات التابعة لها بوزارة الصحة إلى فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، وذلك في ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022.

ونوه السبكي، إلى نجاح تسجيل 7 مراكز ووحدات طب أسرة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، تشمل 4 وحدات طب أسرة "السلام1، شندورة، عمر بن الخطاب، السويس1"، و3 مراكز طب أسرة "الشروق، التوفيق، صحة مصر"، بما يضمن مطابقتها معايير التسجيل القومية وتقديمها أفصل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأشار إلى تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، بما يمثل أكثر من 65% من أبناء المحافظة، والانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بـ 23 مركز ووحدة طب أسرة.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وتعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر، لافتًا إلى النقلة النوعية والإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، ومؤكدًا حرص الهيئة على مباشرة دورها الاستراتيجي في توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى وفق أحدث المعايير العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن "السويس" سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهم "بورسعيد" والتي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي انطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتي انطلقت بهما في 26 نوفمبر 2022.

وتأتي الجولة التفقدية اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية، والتي استهلها الدكتور أحمد السبكي، بلقاء اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ثم زيارة مستشفى السويس للجراحات الدقيقة "التأمين الصحي سابقًا"، وتلاها تفقد الأرض المخصصة لإنشاء المقر الإداري لفرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس.