المتحدث العسكرى: تدريبات النجم الساطع أكبر وأشهر التدريبات متعددة الجنسيات

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القاهرة - سامية سيد - أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن التدريب [المصرى الأمريكى - المشترك] النجم الساطع يعتبر أكبر وأشهر التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات بمنطقة الشرق الأوسط، لما يتصف به من مهارة في التخطيط والإعداد والإدارة، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التدريبية وتجددها المستمر ومواكبتها لتطور مهام القوات المشاركة .

وأضاف المتحدث العسكري في تصريحات صحفية، أن تدريبات النجم الساطع بدأت عام 1980 بتدريب ثنائي مصري / أمريكي بقوات برية محدودة بقوة سرية مشاة مصرية وسرية مشاة أمريكية ونتيجة للفائدة المشتركة التي تحصل عليها الطرفان تطورت التدريبات بزيادة حجم القوات البرية وأضيف إليها عناصر جوية وبحرية ووحدات من القوات الخاصة حتى أصبحت كما عليها الآن فى نسختها 2023.

وأوضح العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ، انتهاء فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2023 " والتى أقيمت بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة (19) دولة بقوات و (15) دولة بصفة مراقب بإجمالى (34) دولة بأكثر من 8 ألاف مقاتل من الدول الصديقة والشقيقة فى الفترة من 31 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023 والذى يُعد من أكبر التدريبات العسكرية على مستوى الشرق الأوسط.

وتأتى فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2023" كإحدى أبرز الأنشطة التدريبية المشتركة الهامة التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والعديد من الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات ، و تنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية مع الدول الصديقة والشقيقة، وكذلك التدريب على أعمال القتال والرمايات النمطية / غير النمطية، وتطوير العمل المشترك والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية وتطوير الأساليب القتالية بين القوات المشاركة .

كما أظهر التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين القوات والقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة متناهية، وأظهر أيضاً المستوى الراقى الذى وصلت إليه قواتنا المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافى.

وأكد المتحدث العسكري حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الأنشطة وتهيئة المناخ الذى يحقق القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها ، كما ظهر أثناء التدريب مدى تطور القادة فى فهم وتنفيذ مراحل التدريب المختلفة بكفاءة عالية ، إرتباطاً بإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدريب وفقاً لأحدث النظم ، وكذا توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بداية من آلية الاختيار لطلبة الكليات العسكرية مروراً بمراحل التأهيل المختلفة حتى تخريج ضباط مؤهلين عسكرياً ومدنياً مسلحين بالعلم والمعرفة قادرين على اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف.