شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دمياط الجديدة: طرح أراض للمصريين بالخارج بعد الإقبال الكبير على بيت الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، إن هناك إقبالا كبيرا على أراضى المرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين المقيمين بالخارج.

وأوضح خلف الله فى تصريحات تليفزيونية، أن وزارة الإسكان ستقوم بطرح عدد من الأراضي بمشروع بيت الوطن قريبا، خاصا بعد الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على المشروع، لتوفير السكن الملائم والذي يليق به.

وشدد رئيس جهاز دمياط الجديدة، على أن هدف وزارة الإسكان هي التنمية العمرانية وليس الربحية.