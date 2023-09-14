شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توفير سلع غذائية بمعارض أهلا مدارس بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض " أهلا مدارس 2023" تنطلق تزامنا مع المعرض الرئيسي على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، وذلك بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل معرض أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

‎وأوضح الوزير أن مبادرة "أهلا مدارس" تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون؛ حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.

‎وأكد الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم تقديم السلع الأساسية المخفضة وتشمل سكر وأرز وزيت ومكرونة، إلى جانب منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل المعارض الرئيسية، وذلك للتيسير على المواطنين.

وأوضح المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم 178 جناحًا، تضم 70 جناحًا للأدوات المكتبية، و20 جناحًا للمواد الغذائية، و 20 جناحًا للاحذية، و30 جناحًا للملابس، و38 جناحًا آخر، مُشيرًا إلى أن إجمالي عدد المعارض بالمحافظات يبلغ 58 معرضًا، وإجمالي عدد المعارض الفرعية يبلغ 108 معارض، فضلًا عن عدد 64 قافلة في المحافظات المختلفة.

وأكّد أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية دور منتسبي الغرفة في ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من " الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك "، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس،