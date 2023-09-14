شكرا لقرائتكم خبر عن "المحطات النووية" تنظم يوما رياضيا للعاملين بـ"الضبعة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يوما رياضيا، اليوم الخميس، وذلك بالمجمع الرياضى بدار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس وفى النادى الرياضي بمدينة نواه بالضبعة (المدينة السكنية المخصصة لإقامة العاملين بالمشروع) للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة.

حضر اليوم الرياضي الدكتور أمجد الوكيل رئيس الهيئة وقيادات الهيئة والعاملين، وبدأت فعاليات اليوم الرياضي بكلمة رئيس الهيئة، حيث نوه عن مدى اهتمام الهيئة بالكوادر البشرية واللياقة البدنية وصحة العاملين بها، كما حفز العاملين لبذل مزيد من الجهد، حيث تتطلع هيئة المحطات النووية لحدثين مهمين خلال الفترة القادمة.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الحدثين هما احتفالات 6 أكتوبر المقبل والتي يتزامن معها تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل في الوحدة النووية الأولى ثم الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة 19 نوفمبر والتي سوف تتزامن مع يوم عيد الطاقة الثالث.

وشهد فعاليات اليوم الرياضي التحرك إلى الملاعب لممارسة مختلف الألعاب، وذلك بغرض تجديد النشاط وزيادة القدرات البدنية وتواصل العاملين للخروج من ضغوط العمل وتنمية الروح الرياضية بين كافة العاملين بالهيئة، ولكي يستطيع الجميع الرجوع إلى العمل مرة أخرى بروح جديدة وأكثر نشاطا.

وحرص الدكتور أمجد الوكيل على ممارسة بعض الألعاب مع العاملين واخذ بعض الصور التذكارية مما انعكس على الروح المعنوية للعاملين واختتم سيادته اليوم الرياضي بصورة جماعية مع جموع العاملين بالهيئة حيث كان الجميع مفعما بالحيوية والنشاط بروح معنوية مرتفعة.