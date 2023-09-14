الداخلية تكشف حقيقة "موقعة الحجارة" في قرية سياحية بالعين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خبر متداول زعم ناشروه هجوم مجهولين على إحدى القرى السياحية بالعين السخنة رشقًا بالحجارة لتخرج الأجهزة الأمنية وتكشف بالجقيقة كاملة.

أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس توصلت إلى نشوب مشاجرة بين 3 مشرفين أمن إداري بإحدى القرى السياحية ومالك شاليه و3 عاملين؛ بسبب مخالفة الطرف الثاني الإرشادات والتعليمات لقضاء "داي يوز" بالقرية.

مشادة كلامية نشبت بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي اعتدى الطرفان على بعضهما البعض ما أسفر عن إصابة 3 عمال بكدمات وجروح متفرقة وتلفيات ببعض محتويات بوابة القرية.

بتقنين الإجراءات، ألقت الشرطة القبض على طرفي المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.