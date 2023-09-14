بعد توقفها أسبوعين.. عودة خدمات التموين على موقع دعم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عودة العمل لجميع الخدمات التمونيية المقدمة علي موقع موقع دعم مصر بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات بسب عدد من الممارسات الضارة من بعض الأشخاص وأنه يتم ضبط المنظومة واتخاذ الإجراءات ضد أى شخص يحاول التلاعب لافتا إلى أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.

وشددت الوزارة، على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل معرض أهلا مدارس "الرئيسي" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.