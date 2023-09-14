موقع الأمم المتحدة ينشر تفاصيل مبادرة المدققين والخبراء في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ

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القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الأمم المتحدة، مبادرة المدققين والخبراء في مجال الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، برئاسة مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة ورئيس الكرسي العلمي في البصمة الكربونية والاستدامة في الألكسو - جامعة الدول العربية، في إطار الاسبوع العالمي للتنمية المستدامة.

وتعد أول مبادرة عربية لإعداد مدققي وخبراء الاستدامة، وتقييم مخاطر المناخ وفقا للمعايير الدولية التي اصدرها المجلس الدولي لمعايير الاستدامة ISSB، والتي اقرتها مجموعة السبعن ومجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار العالمي، وأقرتها والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

وكان المجلس الدولي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 ، نشر في يونيو الماضي المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S2 ، الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

ويعتمد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S2 على معايير SASB القائمة على الصناعة؛ عند استخدامها معًا، يمكن للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S2 ومعايير SASB دعم الإفصاح الشامل عن الاستدامة.

وتهدف المبادرة إلى ضمان خدمات التدقيق المؤسسي من خلال إطار إدارة المخاطر، حيث ستركز على عمليات بناء القدرات لـ 10000 مدقق وخبير وشركة في مجال الاستدامة، إدارة مخاطر المؤسسات المختلفة وإدارة مخاطر المناخ وبعض أنشطة التنبؤ. دعم تطوير رأي التدقيق الداخلي حول مدى كفاية وفعالية إطار إدارة المخاطر.

وتخطط المبادرة التي تم اعتمادها من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، لتدريب أعضاء المبادرة ليكونوا مسؤولين عن كونهم خبراء أو مدققين داخليين أو خارجيين من أجل دعم تغطية، وتقييم عمليات إدارة مخاطر المؤسسة، بما في ذلك: فهم معايير الإفصاح عن الاستدامة IFRS-S1 وIFRS- S2 معايير الكشف عن مخاطر المناخ بناء القدرات حول كيفية حساب البصمة البيئية والبصمة المائية والبصمة الكربونية وتحديد المخاطر.



الأمم المتحدة ومبادرة المدققين والخبراء

برامج تدريبية ودبلومات مهنيةومن المقرر أن يتم عقد برامج تدريبية ودبلومات مهنية تركز على تقارير الاستدامة التي أصبحت ذات أهمية متزايدة لأصحاب المصلحة، حيث تتبنى العديد من الشركات الكبرى بالفعل شكلاً من أشكال تقارير الاستدامة لتلبية متطلبات أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وأوضحت المبادرة أن أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها العديد من المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين هو عدم تمكنهم من الوصول إلى معلومات جيدة عن الاستدامة وقابلة للمقارنة عالميًا، وهو اختلاف صارخ عن البيانات المالية، وبالتالي فإن التطورات التي يجريها ISSB تغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بإعداد تقارير الاستدامة على مستوى العالم. وهذا أمر معترف به من قبل المجتمع الدولي.

ويتمتع المجلس الدولي للأوراق المالية بدعم دولي ومدعوم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، من بين آخرين، وستساعد المعايير الصادرة عن ISSB في مكافحة تحديات "الغسل الأخضر" للشركات، مما يعني أن أصحاب المصلحة سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بثقة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليةS1: المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة الهدف الرئيسي من هذا المعيار هو الكشف عن جميع المعلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والتي من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر على آفاق الشركة.

يوفر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 المتطلبات الأساسية لإفصاحات الاستدامة، والتي يجب استخدامها مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2 بالإضافة إلى المعايير المستقبلية التي يصدرها مجلس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

ويتطلب الإفصاح عن معلومات جوهرية حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة في البيانات المالية. تتطلب تلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات إفصاحات خاصة بالصناعة وتشير إلى معايير SASB القائمة على الصناعة للحصول على إرشادات عند تحديد الإفصاحات حول المخاطر أو الفرص المتعلقة بالاستدامة، ويشير إلى مصادر لمساعدة الشركات على تحديد المخاطر والفرص والمعلومات المتعلقة بالاستدامة (لكل شيء آخر غير في نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2) يتطلب إفصاحات تمكن المستثمرين من فهم الروابط بين المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والإفصاحات المالية والبيانات المالية المتعلقة بالاستدامة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2: الإفصاحات المتعلقة بالمناخ تم تصميم المعيارين ليتم تطبيقهما معًا، ومع ذلك، فقد تم تطوير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2 لتلبية المتطلبات المناخية المحددة والتي تشمل: إفصاحات الإستراتيجية التي تميز بين المخاطر المادية والانتقالية الإفصاح عن خططها للاستجابة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك كيفية تحديد الأهداف المتعلقة بالمناخ وأي أهداف مطلوب تحقيقها بموجب القانون أو اللوائح.



يجب أن تتضمن المقاييس المتعلقة بالمناخ والإفصاحات المستهدفة ما يلي: يجب على الشركات إجراء تحليل السيناريو لشرح كيف يمكن أن تؤثر الأحداث المختلفة المتعلقة بالمناخ على الأعمال في المستقبل؟يجب أن تتضمن المقاييس المتعلقة بالمناخ والإفصاحات المستهدفة ما يلي: المقاييس الشاملة للصناعة ذات الصلة بجميع الشركات، مثل انبعاثات الغازات الدفيئة.

المقاييس القائمة على الصناعة ذات الصلة بالشركات داخل الصناعات ذات الصلة والمقاييس الخاصة بالشركة التي يأخذها مجلس الإدارة أو الإدارة في الاعتبار عند قياس التقدم نحو الأهداف المحددة، تقديم الخدمات الاستشارية للشركات ومنظمات الأعمال.

سيكون هناك تقييم من خلال إجراء استبيان للمتدربين بعد كل دورة أو برنامج تدريبي، مع تحليل البيانات ووضع حلول للمشكلات ومتابعة تنفيذ الحلول، مقارنة الأهداف المحققة بالأهداف الموضوعة في نهاية كل عام وتصحيح الانحرافات.

يذكر أن شركاء المبادرة، هم الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو بجامعة الدول العربية، الاتحاد الدولي لأصحاب المصلحة ومنظمات التنمية المستدامة CIC في المملكة المتحدة، الاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة في المملكة المتحدة، مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، الفريق التطوعي مؤسسة العمل الإنساني منصة المستقبل الأخضر، منصة اخبار التنمية المستدامة، والاتحاد النوعي للمناخ.