شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الأولى للقبول برياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

ويجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها )

1- دفع المصروفات بالمدرسة بالبريد في غضون (15) يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .

3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

4- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .





التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية

1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

2- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

3- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا .