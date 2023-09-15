نشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة الجمعة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، وجود شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً تقريباً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.