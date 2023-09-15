"وزير السياحة" يعلن عن 4 منتجات مخصصة للسياحة الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تقوم بدور تسويقي وتنشيطي، بتمويل ودعم من صندوق دعم وتمويل السياحة في مصر، وتخصيص ميزانية ضخمة للتسويق في روسيا كأحد أهم الأسواق المصدرة إلى مصر.

وأضاف "عيسي"، خلال لقائه على قناة “RT”، أنه أثناء زيارته إلى روسيا، الوزارة أعلنت عن 4 منتجات سياحية، وهي سياحة العائلات والشواطئ والمغامرات والغوص، والسياحة الثقافية التي تمتلك مصر بها ميزة تنافسية لوجود المتاحف والآثار وغيرها.

وأشار وزير السياحة والآثار، أنه حدث نمو فيما يتعلق بـ أعداد السائحين الروس خلال الفترة السابقة بنسبة 60 % عن السنة السابقة، باهتمامهم بـ سياحة العائلات والشواطئ، وأن هدف الوزارة من هذه الزيارة الحديثة التحدث مع شركات السياحة الروسية وإعطائهم الدعم للترويج للمنتج الثقافي المصري.

وأوضح، أنه في البداية عندما يأتي السائح ويذهب للبحر الأحمر أو جنوب سيناء يكون لديه خيار"الأوفر داي"، وأنه مع افتتاح المتحف الكبير مع بداية العام القادم، بوجود أمنيات بـ أن يأتوا سائحين روس إلى القاهرة فقط، ويتمتعوا بتجربة ثقافية تاريخية متميزة في القاهرة كمنتج جديد لم يكن متواجد مسبقًا.

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