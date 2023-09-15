شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 15/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 م
موعد صلاة العصر 21: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:03 م
موعد صلاة العشاء 8:20 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:26 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة العصر 4:17 م
موعد صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:17 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
وقت صلاة الظهر 12:38 م
موعد صلاة العصر 4:08 م
وقت صلاة المغرب 6:50 م
وقت صلاة العشاء 8:05 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 م
موعد صلاة العصر 12: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:09 م
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