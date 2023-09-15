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وزير الأوقاف يؤدي صلاة الغائب على ضحايا "ليبيا والمغرب" بالأسكندرية - بث مباشر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، من مسجد المرسي أبي العباس بمحافظة الإٍسكندرية، حول "حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله".

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، بحضور عدد من قيادات مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب، عقب انتهاء صلاة الجمعة.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لصلاة الغائب من مسجد المرسي أبي العباس، عبر الرابط التالي:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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