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"الأب راح وابنه في المستشفى".. "تريلا" تُطيح بـ سيارتين وموتوسيكل بميدان حلمية الزيتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي شخص مصرعه فيما أصيب نجله دهستهم سيارة نقل "تريلا" سيارتين وموتسيكل بميدان حلمية الزيتون.

ورد بلاغ لرجال مباحث القاهرة، من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بميدان حلمية الزيتون.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين ان سائق سيارة نقل (تريلا) فقد السيطرة عليها أثناء نزوله من أعلى كوبري ابن الحكم اتجاة الميدان فاصطدم بـ بسيارتين متوقفتين وموتوسيكل عليه رجل وابنه مما تسبب في وفاة الرجل واصابة نجله.

ودلت التحريات أن السائق كان يحاول تفادي سيارة أخرى قبل الحادث لكنه اصطدم بسيارتين وموتوسيكل.

وتم ضبط سائق السيارة النقل المتسببة فى الحادث وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

جرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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