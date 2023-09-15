بينهم 4 سودانيين.. جثة و9 مصابين في تصادم سيارتين بـ"صحراوي الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب ٩ آخرون بينهم ٤ سودانيين في تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالكيلو ٤٧.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين ملاكي اتجاه القاهرة ما أسفر عن حالة وفاة و٩ مصابين بينهم ٤ يحملون الجنسية السودانية.

نقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة بالواقعة.