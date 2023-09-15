شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: منع أى حالات حرق مكشوف للمخلفات وتحرير محاضر بيئية للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على الإجراءات العاجلة التى ستنفذها المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء (السحابة السوداء) لما لها من مشكلات بيئية.

ونعى المحافظ فى بداية الاجتماع ضحايا زلزال المغرب وضحايا الفيضان الأخير بدولة ليبيا، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد راشد خلال الإجتماع على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال الأربعة سنوات الماضية فى سبيل الحد والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء ونوبات تلوث الهواء مشدداً على رفع درجات الاستعداد القصوى للسيطرة على مسببات التلوث مثل أعمال حرق قش الأرز والحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وعوادم المركبات والتلوث الناجم عن المنشآت الصناعية وحرق المخلفات كإجراءات صارمة لمواجهة السحابة السوداء خلال العام الحالي.

وكلف المحافظ بمتابعه تنفيذ قرار غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء حتي السابعه صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو أفران الحث الكهربائي للعمل بدون قيود خلال 24 ساعه يوميا وذلك حتى 30 /11 / 2023 مع تنفيذ قرارات الغلق للمسابك المخالفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وشدد المحافظ علي متابعه تنفيذ قرار حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وذلك حتي 30 / 11 / 2023 بالإضافة الي قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للإشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية مع المتابعة اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنة بنطاق كلا منهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات.

وشدد المحافظ على مديرية الزراعة بتنفيذ حملات لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر بيئية للمخالفين موجها مديرية الرى بالرفع الفورى لنواتج تطهير الترع، مشدداً على مسئولية رؤساء المراكز والمدن برفع أي مخلفات وقمامة يتم رصدها على الفور من جانبي الترع والمصارف.

وأكد راشد خلال اللقاء ضرورة انتظام عمل اللجان المشكلة لمواجهة السحابة السوداء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلاً من مندوب من إدارات البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة والأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية، على أن تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين واتخاذ الإجراءات اللازمة فورياً.

ووجه إدارة شئون البيئة بمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة الي جانب المرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الملوثة للبيئة ومتابعه مواقع تراكمات المخلفات والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث إشتعال ذاتي ومتابعه التقارير الواردة من المراكز والأحياء ومديرية الزراعة والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة.

وكلف المحافظ بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

كما أكد توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات، ما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة.