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"صحة عيون أفضل".. مبادرة الهيئة القبطية في بني سويف تحت مظلة العمل الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - قافلة طبية تابعة للهيئة القبطية الإنجلية، والتي تعمل تحت مظلة العمل الأهلي التنموي، ضمن مشروع " نحو صحة عيون أفضل للمصريين"، والتي يتم من خلالها فحص واكتشاف مرضى العيون في " طحا البيشة" في محافظة بني سويف.

القافلة قامت بالكشف عن أكثر من مواطن، وصرف الأدوية بشكل مجاني أو بتخفيض 50%، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأمراض العيون وكيفية تجنبها وخاصةً للأطفال.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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