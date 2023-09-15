شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسُ الطائفة الإنجيليةِ ينعى شيخَ كنيسةِ قصرِ الدوبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور القسّ أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصرَ، الدكتورَ الشيخَ مفيد إبراهيم سعيد، شيخَ الكنيسةِ الإنجيليَّةِ بقصر الدوبارة، ورئيسَ قسمِ الجراحةِ الأسبق بالقصر العينى، والذى رحلَ عن عالمِنا صباحَ اليومِ الجمعة.

وقال رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ فى بيان له: "بمزيدٍ من الحزنِ، نودِّعُ رجلَ اللهِ التقيَّ، الدكتورَ الشيخَ مفيد إبراهيم، الذي رحلَ عن عالمِنا بعدَ عطاءٍ فكريٍّ مميَّزٍ، وخدمةٍ روحيٍّة عظيمةٍ، والذي كانَ لهُ دورٌ كبيرٌ في خدمةِ المحتاجينَ بروحٍ مصريَّةٍ مخلصةٍ".

ويتقدَّم الدكتور القس أندريه زكى، بخالصِ العزاءِ لجميعِ أفرادِ الأسرةِ وشعبِ كنيسةِ قصر الدوبارة وجميعِ محبِّيه.