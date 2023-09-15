شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة 70 بحضور كبار رجال الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت كلية الحقوق جامعة عين شمس بتخرج الدفعة 70 بدار ضيافة الجامعة، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صافى عميد الكلية، بمشاركة كبار رجال الدولة .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن كلية الحقوق من اقدم كليات الجامعة واطلق عليها كلية العظماء معربة عن سعادتها بتواجدها وسط عدد كبير من اساطين القانون وشركاء الكلية .

كما قدمت الشكر لإدارة الكلية ممثلة في الدكتور محمد صافي عميد الكلية ووكلاء الكلية علي الجهد المبذول طوال العام الدراسي السابق، مشيرة إلي أن ان كلية الحقوق كانت سباقة في عقدها اتفاقية لمنح شهادة مزدوجة مع جامعة ليون 3 منذ عام 2000، وهو ما انتهجته الجامعة لاحقا لإبرام العديد من الاتفاقيات لمنح شهادة مزدوجة لطلابها.

كما أشادت بالتاريخ المضئ لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس والذي قدم لوطننا اكثر من 20 وزير ، 18 محافظ ورئيس مجلس النواب الي جانب عدد كبير من اعضاء مجلس النواب، بالاضافة إلى العديد من القيادات ورجال الدولة في مختلف الجهات التشريعية والتنفيذية في مصرنا الغالية.

وقدمت التهنئة لأولياء أمور الطلاب والطلاب علي تخرجهم متمنية لهم مستقبل زاهر مع ثقتها علي قدرتهم علي تحمل مسئولياتهم في الفترة القادمة.

ورحب الدكتور محمد صافي عميد الكلية بشركاء الكلية وضيوفها الكبار من الوزراء وأساتذة الجامعات والسفراء وأعضاء الهيئات القضائية ورجال الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تحرص فيه الكلية بالتعاون مع رابطة الخريجين بالجامعة على إقامة هذا الحفل الكبير كتعبير عن اعتزازنا الكبير بأبنائنا الخريجين الذين قضوا بالكلية أربعة أعوام تمثل بالنسبة لهم الكثير، وها هم اليوم يقفون على أعتاب مرحلة جديدة متسلحين بما تلقوه من علم ومعرفة وما اكتسبوه من مهارات وخبرات، وما تكون لديهم من قدرات وإمكانات سوف تمكنهم دون شك من المنافسة في أسواق العمل التي تقيم لخريجي الكلية وزنا كبيرا؛ لافتا الي تبوء خريجي الكلية لأرفع المناصب القانونية والقضائية والتنفيذية والتشريعية.