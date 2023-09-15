للترويج للأماكن السياحية والأثرية.. "الآثار" تُطلق ماراثون الصم وضعاف السمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

انطلق صباح اليوم، ماراثون الصم وضعاف السمع، في إطار الاحتفال بيوم الصم العالمى، الذي يوافق ١٧ سبتمبر من كل عام، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأضافت الوزارة في بيان الجمعة، أن الماراثون يهدف إلى دمج ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع بالمجتمع، بالإضافة إلى الترويج للأماكن السياحية والأثرية التى سيمر بها الماراثون.، بمشاركة عدد من مؤسسات العمل المدني.

وانطلق الماراثون من عدد من المحافظات المصرية، بمشاركة 500 من أعضاء الروتاري، وذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع من محافظة القاهرة، و50 آخرين من باقي المحافظات وذلك لقطع مسافه 4 كم في كل ماراثون.

كما انطلق بالتوازي مجموعة من الماراثونات حول العالم فى دول موريتانيا، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لهذا الماراثون تأتي في إطار الاهتمام بذوي الهمم، ودمجهم في المجتمعن والفعاليات والأحداث التي تهتم بالسياحة الميسرة،.

كما أوضحت اهتمامها برعاية الأحداث والفعاليات التي تساهم في إلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، لافتة إلى أن الماراثون سيمر بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة.

وقد تم تنظيم هذا الماراثون بالتعاون بين لجنة الصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية وجمعيات ومدارس الصم من خلال أكثر من 40 نادى روتارى فى مصر وأندية المحافظات والمناطق الروتارية بالعالم.

وقد تم إقامة عدد من العروض الفنية المتنوعة أثناء إقامة الماراثون، بالإضافة إلى إقامة معارض تضم المنتجات الخاصة بذوي الهمم من الصم وضعاف السمع، كما تم تقديم الجوائز للمتسابقين الفائزين في الماراثون.​