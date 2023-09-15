زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين.. مصدر: لم نتلق تعليمات بشأن إلغاء تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه لم تصدر أي تعليمات بشأن إلغاء خطة تخفيف الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن القرار لا يزال ساريا حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن الأيام الماضية شهدت زيادة فترة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعتين بمختلف المناطق، عدا الاستراتيجة منها، وفقا لما حدده مركز التحكم القومي للكهرباء، لافتا إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة بشأن نهاية خطة التخفيف اليوم أو غدا.

وأشار المصدر، إلى أن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على نسب استهلاك الوقوع من المازوت بمحطات إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتنفيذ جداول التخفيف المعنلة من مجلس الوزراء.

كان مجلس الوزراء، أعلن في الـ 31 من يوليو الماضي، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بداية من الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

اقرأ أيضا:

رسمياً.. الحكومة تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء وموعد التطبيق

وشكا عدد من المواطنين على مدار الساعات الماضية، من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، كما هو المعتاد منذ بداية خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.

اقرأ أيضا:

شكاوى من زيادة انقطاع الكهرباء لساعتين.. ومصدر يكشف السبب