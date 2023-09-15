"أرغموها على تحرير 22 وصل أمانة".. ضبط المتهمين باستدراج سيدة في بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على ربة منزل وإرغامها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة بالبساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل) بتضررها من (أشخاص مجهولين) لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرض مالي نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالي إلا أنها فوجئت -عقب توقيعها على إيصالات الأمانة- أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص). وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجني عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجني عليهما").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حاليًا خارج البلاد" وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها في مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية، فاختمرت في ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجني عليها" عقب علمهم برغبتها في اقتراض مبلغ مالى وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.