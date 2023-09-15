شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا زلزال المغرب المعلنة أدنى من العدد الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، إنني واثق من أن الأرقام المعلنة لعدد ضحايا زلزال المغرب أدنى من العدد الفعلي، لكن السلطات وضعتها بتأن ". وفق موقع "اليوم24" المغربى.

وأضاف جريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، خلال مؤتمر صحفى "نتوقع ونأمل استنادا إلى محادثاتنا مع السلطات المغربية أن يرسل طلب المساعدة اليوم أو غدا.. أعني بذلك قريبا جدا".

وأكد أنه بعد الحصول على الضوء الأخضر من المغرب، سيكون بإمكان الأمم المتحدة المشاركة في مرحلة مساعدة الناجين.

وأشار إلى أن الأيام الأولى بعد الكارثة تشهد على الدوام فوضى نسبية، وتركز المرحلة الأولى على البحث عن الناجين وعن الذين لم ينجوا، في حين أن المرحلة التالية تقضي بتقديم المساعدة للناجين وتوفير ملاجئ وطعام ومعدات طبية، وتابع قائلا :"آمل في المغرب أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى".

بلغ عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب مراكش ليل الثامن إلى التاسع من سبتمبر 2946 قتيلا و5674 جريحا وفق آخر حصيلة رسمية صدرت عن وزارة الداخلية المغربية.