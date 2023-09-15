"القومى للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بحضور الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس ووزيرة البحث العلمي الأسبق وقيادات وفريق عمل المجلس وذلك بمقر الجامعة.

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة لخدمة قضايا المرأة علاوة على التعاون في نشر الوعى بالقضايا الخاصة بالمرأة المصرية من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات بالاضافة إلى إتاحة الدراسة ببرامج الدراسات العليا في الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه للمرشحات من قبل المجلس.

و عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالشراكة وبوجود أكاديمية مصرية بهذا المستوى العلمى والتعليمى الكبير مشيدة بجهود الدكتور إسماعيل عبد الغفار وبمساندته ودعمه للمرأة مثنية على وجود عدد كبير من السيدات في المجال الأكاديمي أو في المناصب الإدارية داخل الأكاديمية.

كما عبرت الدكتورة مايا مرسي عن تمنياتها أن تشمل تلك الشراكة ملف الذكاء الاصطناعي واستخدامه لخدمة قضايا المرأة علاوة على ملف العنف السيبراني ضد المرأة لافتة إلى أنه يمثل تحديًا عالميًا ويشكل حاجزًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار.

فيما عبر الدكتور اسماعيل عبد الغفار عن فخر الأكاديمية بزيارة الدكتورة مايا مرسي وأكد اعتزازه وتقديره ودعمه للمجلس وجهوده لتمكين وحماية المرأة المصرية كما أثني على ما تحظى به المرأة المصرية من دعمه ومساندة كبيرة من القيادة السياسية.

كما رحب الدكتور اسماعيل عبد الغفار بالدكتورة نادية زخاري مؤكدا على حرص الاكاديمية وسعيها للقيام بأعمال أكثر تخدم مصالح المرأة وتتوافق مع رؤية المجلس و أشار إلي وجود فروع للأكاديمية في مختلف المحافظات مؤكداً أنها أول جامعة في مصر تخصص كلية للذكاء الاصطناعي وأنها استضافت مؤخرا مسابقة البرمجيات للجامعات المصرية وأنها بصدد تنظيم بطولة العالم للبرمجيات في شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل وهى اكبر بطولة في البرمجيات علي مستوي العالم ومن المنتظر أيضًا أن تنظم الأكاديمية الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في عام 2024 بعد أن أقيمت مؤخراً بالمجر.

وقامت الدكتورة مايا مرسي والوفد المرافق لها بجولة تفقدية لكليات وأقسام الأكاديمية واستمعت إلى عروض عدد من الطلاب حول مشروعات تخرجهم المتميزة فى مختلف المجالات.