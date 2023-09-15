وفد جمارك صيني يصل القاهرة لإجراء مباحثات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، نائب وزير الجمارك الصيني والوفد المرافق له فور وصوله على رحلة مصر للطيران القادمة من جوانزو، وذلك في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام للقاء الشحات غتوري رئيس الجمارك المصرية ومسئولي المصلحة لاجراء مباحثات مشتركة.

وأشرف افتخار خلف رئيس وحدة العلاقات الدولية ومسئول الترجمة بمصلحة الجمارك على إنهاء اجراءات وصول الوفد الصيني بمبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وكان في استقبال الوفد الدكتور حسين هيكل مدير إدارة الجمرك وحسن أبو زهرة مدير الحركة.

واصطحب "هيكل"، الوفد في صالة الوصول شارحاً لهم الإجراءات الجمركية المتبعة داخل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار والتي يتم تطبيقها على مختلف صالات السفر والوصول مع جميع الركاب.