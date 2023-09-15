شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: الجيش الليبى فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في مدينة درنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، أن الإعصار دانيال أكبر كارثة في تاريخ ليبيا، موضحا أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تماما.

وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي، خلال كلمة ألقاها نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الإعصار مسح كل شيء أمامه خلال انتقاله من غرب البلاد إلى شرقها، مبينا أن الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة.

ونوه المسماري بأن الجيش الليبي ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.