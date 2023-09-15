أخبار مصر

المسمارى: الجيش الليبى فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في مدينة درنة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: الجيش الليبى فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في مدينة درنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، أن الإعصار دانيال أكبر كارثة في تاريخ ليبيا، موضحا أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تماما.

 

وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي، خلال كلمة ألقاها نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الإعصار مسح كل شيء أمامه خلال انتقاله من غرب البلاد إلى شرقها، مبينا أن الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة.

 

ونوه المسماري بأن الجيش الليبي ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements