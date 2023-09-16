شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. مكتب التنسيق ينتهى من الترشيحات وإعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد عام 2023.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني ،وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

وقد انهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين

الشعب العلمية/ 141170

الشعبة الأدبية / 86437

الإجمالي/ 227607

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة

البيان

الشعب العلمية/51300

الشعبة الأدبية/18360

الإجمالي/69660

معاهد تابعة للوزارة

84239

67025

151264

الإجمالي

135539

85385

220924

حالات استنفاد الرغبات

• استنفد عدد(5631) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

• وبذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (675054) طالبة وطالبة.