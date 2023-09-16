شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. برقم الجلوس اعرف نتيجتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق نتبجة تنسيق المرحلة الثالثة، وأيضا طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

وينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم والسرى من خلال الضغط على الرابط التالى من هنا للتعرف على نتيجة الترشيح للجامعات والمعاهد: https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأوضح بيان صادر عم وزارة التعليم العالى، بدأ مكتب التنسيقفي تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلابالناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم منالمرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدورالثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنتخلالالفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم اعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترةمن يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق12/9/2023 وذلك عقب اعلان نتيجة الدور الثاني ،وقد تم الانتهاءمن عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحةأمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني:https://tansik.digital.gov.eg

وقد انهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائجقبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين من الشعب العلمية 141170 والشعبةالأدبية 86437 باجمالى عدد طلاب 227607.

وأوضح مكتب التنسيق ، ان عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثةمن الشعب العلمية فى الكليات الجامعية بلغ 51300 ومن الشعبةالأدبية 18360 طالب بإجمالي عدد طلاب 69660، كما تمترشيح 84239 طالب من الشعبة العلمية بالمعاهد العليا التابعةللوزارة، بالإضافة إلى ترشيح 67025 من الشعبة الأدبية بالمعاهدالعليا بإجمالى 220924 طالب من جميع الشعب.

وأوضح مكتب التنسيق انه بالنسبة احالات استنفاد الرغبات استنفدعدد(5631) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالبوطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لاتتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيقالالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

وبذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصريةالذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيقالقبول بالجامعات والمعاهد (675054)طالبة وطالبة.