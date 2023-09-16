القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة استعدادا لاقتراب فصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار خاصة في الأحياء التي تتواجد بها مخرات للسيول وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وتتابع المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بصورة دورية من خلال جولاتها الميدانية وتعليماتها لجميع الأجهزة التنفيذية الجهود المبذولة والتنسيقات المستمرة بالأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة للتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار، وجاهزية معدات شفط المياه وتطهير كافة مخرات السيول بنطاقها في حال حدوث اضطرابات مناخية أو سقوط الأمطار.

وفي هذا السياق تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود رئاسة حي المعصرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بتكثيف الحملات المكثفة لتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستويات النظافة اليومية بمشاركة وحدة الرصد البيئي واستهدفت حملة النظافة رفع مخلفات من داخل مجرى السيل استعدادا لموسم الأمطار ومجابهة مخاطر السيول على طول مجرى السيل في نطاق حي المعصرة وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والميادين وخلق بيئة نظيفة لمواطني الحي.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي طرة برئاسة المهندسة جيهان جادو برفع جميع المخلفات والتراكمات وتطهير مخر السيل بمنطقة طرة البلد بكورنيش النيل استعدادا لاستقبال الأمطار مع التواجد الميداني المستمر لمواجهة أي اضطرابات جوية حيث تمت الأعمال بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات وإدارة الري بحلوان.

واستكمالا للجهود قامت رئاسة حي التبين بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز رئيس حى التبين بمشاركة متابعة محافظة القاهرة وبمعاونة مدير المتابعة ومشرفى المربعات والتنسيق مع الصرف الصحى بالمرور على بالوعات الأمطار والصرف الصحى وإتمام عملية التطهير وصيانتها وإحكام تغطية البالوعات والتعامل مع أي طفوحات صرف فور ظهورها في استجابة سريعة استعدادا لموسم الشتاء وحفاظا على سلامة المواطنين وللحفاظ على نظافة المنطقة التي شملت شارع الصفا والمروة وعزبة عطاالله وشارع المرور وشارع سنترال التبين وشارع المعهد الأزهرى ومحيط السجل والشوارع الخلفية وشارع خلف نادى الحديد والصلب وجارٍ استكمال الأعمال .