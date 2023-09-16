شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تستعد للدعوة للتصويت بانتخابات التجديد النصفى 13 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، للدعوة لإجراء عمليات التصويت على مستوى الجمهورية، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، حيث تجرى عمليات التصويت على مقعد النقيب العام للأطباء، وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير، كما بلغت أعداد المرشحين على كافة المقاعد 324 مرشحاً، من بينهم 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، وذلك بعد تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعيه و63 عن مقاعد النقابة العامة، وقد أوضحت القوائم النهائية تنازل 3 مرشحين على مقعد نقيب الأطباء.

كان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.