شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب المعلمين الجدد على المناهج الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب المعلمين الجدد على المناهج الحديثة المطورة، موضحة أنه سيتم العمل على التنمية المهنية للمعلمين وتدريبهم على المناهج المطورة في رياض الأطفال والصفوف الأولى.

فيما أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جار العمل على ضوابط تعيين وتسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء، و سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد، موضحا أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بمكافحة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها استعداداً للعام الدراسي الجديد تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وخاصة المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسى مع أنحاء كافة الإجراءات تجاه من يمارس مهنة التدريس دون حق لا سيما من اتخذوا إجازة بدون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.