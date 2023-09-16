شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تشتعل مجددًا فى الجزائر وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق هائل فى أعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية في الجزائر، حيث تتسع مساحة النيران، نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.

وتواصل فرق الحماية المدنية عملية الإطفاء، فيما خرج المواطنون لمساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم ألسنة النيران إلى القرب من المنازل.