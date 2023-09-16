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لو محلك مرخص.. إزاى تعمل رخصة "شادر" فى الأعياد والمناسبات الموسمية

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القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثيرون من أصحاب المحال التجارية على إقامة فروشات خارج محالهم في المناسبات الموسمية، ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وجذب عدد أكبر من الزبائن، إلا أنّ ذلك يتم وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات محددة خاصة في حالة كان المحل التجارى مرخصاً، نوضحها في السطور التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- أصل الرخصة.

2- أخر أيصال تفتيش.

3- أخر إيصال نظافة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

ثالثا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

4- تحرير قسيمة السداد.

5- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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