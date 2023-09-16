شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا تطبيق 125.. أبرزها سداد فاتورة المياه أونلاين والان مع تفاصيل الخبر
ويتيح تطبيق 125 إمكانية إرسال صورة من خلال هاتفك أو كاميرا الهاتف، تعبر عن الشكوى، وإمكانية التحديد الدقيق لموقع الشكوى على الخرائط الجغرافية، والتعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أنه يقوم بإرسال إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
وأوضحت الشركة خطوات دفع فاتورة المياه أونلاين من خلال تطبيق 125 على النحو التالي:
1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.
2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.
3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.
4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.
5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.
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