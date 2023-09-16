شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب يغريك بقضاء أجازتك فى رحلة بحرية بجزر الجفتون بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد لك 7 أسباب تجعلك تقضى الاجازة في رحلة بحرية
1- الرحلات البحرية تنقلك إلى عالم من المتعة والمرح، وتوجد في الكثير من المحافظات الساحلية كالاسكندرية ودمياط وكفر الشيخ ، لكن هناك محافظات الرحلة البحرية فيها تجعلك تشعر وكأنك في البحر الكاريبي وجزر البهاما، وألاسكا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط ، مثل شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى ،
2-الرحلات البحرية توفر العديد من الأدوات الترفيهية مثل الزحاليق المائية وملاعب الجولف الصغيرة، والنوادي الترفيهية للأطفال والشباب
3- التخطيط للرحلات البحرية من الأمور البسيطة و السهلة، فقط ماعليك سوى اختيار وجهتك والسفينة التي تستقلها فهناك العديد من العروض التي تقدمها رحلات السياحة بتكاليف متنوعة تناسب كل المستويات الأقتصادية.
4- الرحلات البحرية غالبا ما تكون أقل تكلفة دون غيرها مقارنة بالرحلات الأخرى التي تحتاج للأقامة في فنادق او استجئار شقق سكنية أو شليهات
5- الرحلة البحرية لا تحتاج منك اخذ امتعة كثيرة وانما تحتاج اقل القليل من المستلزمات الشخصية ونظارة وقبعه وبعض ملابس الاستحمام في البحر.
6- اختيارك لمكان الإقامة على ظهر سفينة بحرية لا يرتبط باى مكان فالكبائن العلوية لا تختلف كثيرا عن الكبائة السفلية باستثناء السعر فقط ، وكلاهما يمكنك من الصعود لسطح السفين للاستمتاع بالجو الخلاب.
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