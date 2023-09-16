انفوجرافيك.. حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٥٢ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٩ حتى ١٥ سبتمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الأحد ١٠ سبتمبر*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ينفذ في اسبوعه التدريبي الخامس من الخطة التدريبية للمحليات ٥ دورات تدريبية يستفيد منها ١٩٤ متدرباً، وهى دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات، ودورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات البلدية الصلبة في المحافظات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة الي دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، ودورة التخطيط الإستراتيجي، كما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي دورة تطبيقات الذكاء الصناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أزري مصر وأفريقيا والشرق الاوسط.

*الإثنين ١١ سبتمبر*

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بزيارة محافظة بني سويف لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية عدة فعاليات منها:-

•تفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

•افتتاح معرض منتجات منصة " أيادي مصر" للترويج للمنتجات الحرفية والتراثية.

•تفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والتي تهم المواطنين فى مختلف المجالات .

•متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، حيث سيتم زراعة حوالي 224 ألف شجرة بمحافظة بنى سويف خلال العام المالي الحالي وقامت وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالى 170 ألف شجرة إلى المحافظة.

*الثلاثاء ١٢ سبتمبر*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 72 أسبوعًا ، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، موضحًا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى حوالي 361 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوعين الـ 72,71، حيث بلغ حجم المبيعات فيهما أكثر من 11,5 ملايين جنيه.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ 48 ساعة القادمة ، تأثراً بالإعصار دانيال القادم من ليبيا، مكلفا غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

كما استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشئون الاستراتيجية والمشاريع والتخطيط العمراني لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

*الأربعاء ١٣ سبتمبر*

في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، إنعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٧ لعام ٢٠٢٠، برئاسة السيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، وبمشاركة السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والسيد الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، والسيد الدكتور/ سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن السيد الدكتور/ عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه ، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

*الخميس ١٤ سبتمبر*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين علي أرض مختلف المحافظات وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص بعض الملفات المهمة .

واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ان مركز التنمية المحلية بسقارة احتفل يوم الخميس الموافق ١٤/٩/٢٠٢٣ بتخريج ١٠٩ متدرباً اجتازوا ٤ دورات تدريبية بالأسبوع الخامس في خطة سقارة 2023/2024 وهي دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات الصلبة في مصر التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات بالوزارة ووزارة البيئة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ودورة التخطيط الإستراتيجى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراق المستقبل، ودورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة ازري مصر وافريقيا والشرق الأوسط، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIZ.

شارك اللواء هشام آمنة في اجتماع مجلس الوزراء رقم ٢٥٦ والذي تم خلاله اصدار عدة قرارات هامة، كما تم الوقوف دقيقة حداد علي أرواح الحادثين الأليمين بالمغرب وليبيا.

*الجمعة ١٥ سبتمبر*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفنى بالوزارة وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها .

وشهد الاجتماع مناقشة إطار وسبل التعاون في الفترة المقبلة بين وزارة التنمية المحلية فيما يخص ما تنفذه وتشرف عليه من مشروعات وبرامج تنموية في محافظات صعيد مصر وما تنفذه هيئة تنمية الصعيد ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية الصعيد في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.