وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو.. لماذا قفزت أسعار الجزر الأصفر؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار الجزر الأصفر خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيراً حيث وصل سعر الكيلو في بعض الأماكن إلى 30 جنيهًا.

وقال نجيب حاتم، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار عدد من المحاصيل ارتفعت في الفترة الأخيرة نتيجة لتعرض البلاد لظروف الطقس وانخفاض المساحات وتفضيل بعض المنتجين التصدير عن السوق المحلي.

وأضاف "نجيب" لمصراوي، أن ارتفاع درجات الحرارة كان أحد العوامل التى أدت إلى انخفاض الإنتاجية وبالتالي ارتفع سعره، لافتًا إلى أن تصدير أكثر من 60% من الإنتاجية للخارج فى ظل تراجع المساحات.

وتابع: "أن الاضطرابات في السوق المحلي ناتجة عن شح الإنتاج"، مؤكدًا أنه خلال شهرين ستنتهي الأزمة خصوصاً البصل والجزر.

وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الجزر ستتراجع في آخر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر المقبل مع بداية طرح بشاير العروة الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها في شهري ديسمبر ويناير وذروة إنتاج الجزر الذي يحتاج حتى ينضج في الغالب لنحو 120 يومًا.

وأضاف "أبو صدام"، أن محصول الجزر يزرع في مصر في ثلاث عروات تبدأ العروة الأولى في شهري يونيو ويوليو ويظهر إنتاجها في سبتمبر وأكتوبر وتزرع فيها الأصناف مبكرة النضج كالصنف الياباني وهذه العروة تأثرت بالعوامل المناخية السلبية مما ساهم في قلة إنتاجها.

أما العروة الثانية فتزرع في شهري سبتمبر وأكتوبر وتعطي إنتاجها في شهري ديسمبر ويناير ويزرع فيها الصنف شنتناي والصنف البلدي أما العروة الثالثة والأخيرة فتزرع في شهري ديسمبر ويناير لتحصد في شهري أبريل ومايو.