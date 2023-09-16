حدث ليلاً| بيان الخارجية بشأن المصريين في شرق ليبيا.. ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء

تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة استعدادا لاقتراب فصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار خاصة في الأحياء التي تتواجد بها مخرات للسيول وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



الإعصار "دانيال".. خبير دولي يكشف أسباب انهيار السدود في ليبيا

قال الدكتور حسن أبو النجا، الخبير الدولي في الأمن المائي بجامعة كولن الإلمانية، إن ما حدث في ليبيا ليس بعيدًا عن دول العالم وتعتبر انهيار السدود مشكلة خطيرة تهدد العديد من المناطق حول العالم، موضحًا أنه يجب فهم الأسباب والتأثيرات المحتملة لهذه الظاهرة والبحث في الحلول لمنعها والحفاظ على سلامة المجتمعات المجاورة.



محافظة الجيزة تكشف عن إجراءاتها لمواجهة السحابة السوداء

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاء موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للوقوف على الإجراءات العاجلة التى ستنفذها المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء (السحابة السوداء)؛ لما لها من مشكلات بيئية.

رابط النتيجة.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد عام 2023.

طقس مستقر الفترة المقبلة.. "الأرصاد" تُعلن انتهاء تأثير العاصفة "دانيال" على مصر

قالت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إن تأثير العاصفة (دانيال) على أنحاء البلاد قد انتهى بسلام، دون أن يترك أي آثار سلبية، حيث بدأ الطقس في الاستقرار اعتبارا من أمس الخميس.

حزب الجيل يُعلن تأييده لترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة

أعلن حزب الجيل الديمقراطي تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ودعمه الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، حال إعلانه رسميًا الترشح لخوض الانتخابات.

الخارجية تصدر بيان عاجل بشأن المصريين المتواجدين في شرق ليبيا

تواصل وزارة الخارجية متابعة أحوال المصريين المتواجدين في الشرق الليبي في المناطق المتضررة من الإعصار " دانيال"، وذلك من خلال الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازي.