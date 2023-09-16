شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بعداد رئيسى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستندات المطلوبة وإجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) لأول مرة، وذلك للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص.

أولا: توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط منزلي)

المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد) .

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .

7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن ) .

8- بطاقة الرقم القومي للعميل .

9- إيصال مياه من أقرب جار.

10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

-الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة .

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .

7- قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد.

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.

ثانيا: توصيل خدمة مياه الشرب و الصرف الصحى (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط حكومي)

-المستندات المطلوبة

1- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل أو أمر إسناد العميلة.

3- إيصال كهرباء حديث يخص مكان التوصيل (ان وجد) .

4- بطاقة ضريبة وسجل تجارى حديث إن أمكن .

5- تفويض الجهة الحكومية بمن سيقوم بالإجراءات.

6- صورة بطاقة المفوض .

7- أي مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

-الإجراءات

1- طلب معتمد من الجهة طالبة توصيل الخدمة .

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة .

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط ) .

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .

7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن .

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد .

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.