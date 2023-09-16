شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه بتفعيل مجموعات الدعم المدرسى لمواجهة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بضرورة متابعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسى للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، مع منع ممارسة الدروس الخصوصية أثناء الفترة المسائية وإحالة من يرتكب ذلك من المعلمين للتحقيق الفورى، مؤكدة أنه يجب التصدى لظاهرة الدروس الخصوصية سواء داخل او خارج المدرسة، مع توفير البديل المتمثل فى مجموعة التقوية أو الدعم المدرسى للطلاب بأسعار مناسبة لهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.