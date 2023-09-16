كيف يُمكن مضاعفة أعداد السياحة الروسية؟.. "نقيب السياحيين" يُجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن مصر تربطها علاقات سياسية واقتصادية وسياحية مهمة، وتُعد من أهم الوجهات السياحية التي يتوجه لها السياح الروس.

أضاف "حلقة"، لمصراوي، أن مصر كانت تستقبل ما يقارب 30 % من حجم السياحة في شرم الشيخ والغردقة خلال السنوات الماضية، وشهدت إقبال أكبر هذا العام من السائحين الروس هذا العام.

وأوضح نقيب السياحيين، أهمية السائح الروسي في دعم وتنشيط القطاع السياحي، لقرب المسافة بين روسيا ومصر، ورحلات الطيران الاقتصادي أو منخفض التكاليف المستمرة، وتوازن أسعار الخدمات التي يحصل عليها، ما يدل أن مصر وجهة مهمة بالنسبة إليهم.

وأشار، إلى أن روسيا منطقة باردة معظم العالم، ومصر تعتبر لهم ملاذ دافئ ويستمتعوا أكثر بالبحر، وتكون شواطئ البحر الأحمر بالغردقة أو شرم الشيخ هي الوجهة الرئيسية لهم، والبعض منهم يفضل القيام بـ "رحلات الأوفر داي"؛ لمشاهدة الآثار في الأقصر أو السفر للقاهرة والجيزة لمشاهدة الأثار الموجودة، والعودة مجددًا إلى فندقهم.

ولفت، إلى إن وزارة السياحة تبذل جهودًا كبيرة لتعظيم عدد السائحين والدخل لدعم الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، بتحفيز أعداد السائحين القادمة، ولكن لابد أيضًا من تشجيع الاستثمار بالقطاع الفندقي، وتسهيلات الغرف الفندقية التي تحت الإنشاء، بتحفيز المستثمرين بالقروض والتسهيلات، للانتهاء منها ودخولها الخدمة سريعاً.

واستطرد حلقة، أنه طرح خلال الحوار الوطني مقترحاً بالسماح للعمارات السكنية المغلقة بالتحول إلى إسكان فندقي لصالح المواطنين، وهذا تعود بفائدة ثلاثية، من خلال تحصل الدولة على الضرائب، وزيادة أعداد السائحين والغرف لوزارة السياحة، واستفادة المواطن بالغرف المغلقة أو الإستثمارات المعلقة، وتكون تحت إشراف إدارة معينة في وزارة السياحة، وهذا لا يدعم فقط سياحة الخميس نجوم، بل يدعم سياحات أخرى تحتاج مستوي النجمتين أو الثلاث نجوم وغيرها.

وتابع نقيب السياحيين، أنه للوصول وتحقيق خطة الـ30 مليون سائح ينبغي استثمار الثروة العقارية المعطلة، وتسهيل القروض والإجراءات التي تتم لسرعة الترخيص، وزيادة أعداد السائحين ووجود غرف فندقية كافية.

يذكر أن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، كان في زيارة لروسيا؛ لبحث سبل التعاون وزيادة أعداد السائحين الروس، وفتح آفاقًا جديدة لمصر.

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