بعد العاصفة "دانيال".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 16 سبتمبر إلى الخميس 21 سبتمبر 2023.

طقس السبت

يسود السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأحد والاثنين..

تتكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء..

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء والخميس..

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

جدير بالذكر أن تأثير عاصفة دانيال على مصر كان ضعيفا لأنه لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية.

بينما كان الأمر مختلف على دولة ليبيا الشقيقة، حيث خلفت العاصفة وراءها العديد من الدمار ووصل عدد الضحايا إلى أكثر من ٣٠٠٠ شخص كما وصل عدد المفقودين لأكثر من ١٠ ألاف شخص، وهذا بخلاف ما خلفه من دمار فى المنشآت حيث تسبب فى دمار العديد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل.