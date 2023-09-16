"صناعة الشيوخ": تأسيس الشركات إلكترونيا أفضل طريق لمواجهة البيروقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بإعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قبول تأسيس بعض أنواع الشركات إلكترونيا فقط بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأشاد "المنزلاوي" في بيان اليوم، بتأكيد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأنه بداية من غدٍ الأحد تقرر عدم استقبال تأسيس كل المنشآت الفردية وشركات الأشخاص الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سوى على البوابة الإلكترونية للهيئة فقط وأنه لن يقبل تأسيسها بالحضور إلى مقر الهيئة الرئيسي أو أحد فروعها، مؤكدا الأهمية الكبيرة لهذا الاتجاه من الحكومة لتشجيع تأسيس الشركات إلكترونيا.

وقال المهندس محمد المنزلاوي، إن قرار تأسيس الشركات إلكترونيا سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها القضاء على الروتين والبيروقراطية التي كانت تمثل عائقا كبيرا لعقود طويلة في تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات، مطالبا الحكومة بصفة عامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومختلف وسائل الإعلام بالترويج الكبير لهذا القرار المهم وتوعية مجتمع المستثمرين بكيفية استغلالهم لهذا القرار أفضل استغلال.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوي، الحكومة، بالاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين لإقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مشددا على أن هذا الأمر يكفل تنفيذ رؤية القيادة السياسية في توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

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