اشتعال النيران داخل شقة غير مأهولة بالسكان بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل شقة سكنية غير مأهولة بالسكان بفيصل غرب الجية صباح السبت.
مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بعقار بمحطة الوفاء والأمل.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع وحدة إطفاء الغرب ومأمور القسم.
بالفحص والمعاينة تحت إشراف العميد علي عبد الرحمن تبين نشوب حريق داخل شقة بالدور السابع (الأخير) بعقار كائن شارع عبد العزيز المغربي وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.